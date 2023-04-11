Reuters

İtalyan süperspor otomobil üreticisi Ferrari, otomobillerindeki ekranlar için Samsung Display ile anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Ferrari'nin gelecekteki modellerinde Samsung Display'in OLED ekranları görev yapacak.

Ferrari CEO'su Ferrari Benedetto Vigna, Güney Koreli şirketin OLED ekranlarının Ferrari'nin yeni nesil otomobillerinde kullanılacağını bildirdi. İki şirketin imza attıkları anlaşmasının finansal detayları ise açıklanmadı.

Benedetto Vigna, daha önce yaptığı açıklamalarda Ferrari'nin elektrikli araçlar konusunda yatırımlar yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, İtalyan şirketin, yazılım ve diğer teknolojik bileşenlerde tedarikçiler ile çalışacağı aktarılmıştı.

Ferrari'nin tarihindeki ilk elektrikli otomobilini 2025'te yollara çıkarması bekleniyor.