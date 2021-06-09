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Ferrari teknoloji sektöründen CEO transfer etti

Önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil üretmeye hazırlanan Ferrari, yeni CEO'su teknoloji sektöründen seçti. Çip üreticisi STMicroelectronics'ten Benedetto Vigna'yı CEO olarak transfer eden İtalyan şirketin, bu hamlesi ile gelecekte teknolojik dönüşüme ağırlık vereceğinin sinyalini verdiği kaydedildi. Ferrari'nin eski CEO'su Louis Camilleri kısa bir süre önce kendi isteği ile emekliye ayrılmıştı

Ferrari teknoloji sektöründen CEO transfer etti
Reuters

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'de üst düzey bir yönetim değişikliği yaşandı. Marka yeni CEO'sunu alışagelmiş şekilde otomotiv endüstrisinden değil, teknoloji sektöründen seçti.

Yapılan açıklamaya göre, Ferrari'nin kaptan koltuğuna oturan Benedetto Vigna, 1995 yılından beri çalıştığı çip üreticisi STMicroelectronics'ten transfer edildi.

Ferrari'nin eski CEO'su Louis Camilleri kısa bir süre önce kendi isteği ile emekliye ayrılmıştı.

Vigna'nın göreve başlaması hakkına açıklamalarda bulunan yönetim kurulu başkanı John Elkann, "Sektörümüzdeki değişimin çoğunu yönlendiren teknolojiler hakkındaki derin anlayışı ve kanıtlanmış yenilikçiliği, iş kurma ve liderlik becerileri, Ferrari'yi ve benzersiz tutku ve performans hikayesini daha da güçlendirecek" dedi.

Bugüne kadar yüksek performanslı benzinli motorlar haricinde güç seçeneği kullanmayan Ferrari, 2025 yılında ilk elektrikli aracını sergileyeceğini açıklamıştı.

Rakipleri de trendlere uyarak elektrikli otomobillere geçen Ferrari, Vigna'yı yeni CEO olarak tercih ederek gelecekte teknolojik dönüşüme ağırlık vereceğinin sinyalini vermiş oldu.

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