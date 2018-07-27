Evden uzakta en çok ihtiyacınız olacak teknolojik ürünler

Tatil sezonuyla hız kazanan festivaller, müzikseverleri de hareketlendirdi. Son yıllarda hemen hemen her şehirde düzenlemeye başlayan festivaller, evinden kilometrelerce uzak olan müzikseverler için büyük bir keyif olabildiği gibi plansız gidilen festivaller bu keyfe gölge düşürebiliyor. Özellikle bu süreçte yanınıza alacağınız teknolojik ürünlerin ne olacağı önem kazanırken festivalleri daha da eğlenceli hale getirmenin de bazı püf noktaları var. İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe, festivallere giderken "iyi ki de yanıma almışım" diyebileceğiniz teknolojik ürünleri sıraladı.

Taşınabilir şarj aleti

Festivaldeyken plajda, açık havada ve dışarıda olma ihtimaliniz yüksek. Cep telefonu şarjınız bittiğinde zor durumda kalabilirsiniz. Bugün piyasada taşınabilir şarj cihazlarının çeşitli versiyonları var. Taşınabilir USB şarj cihazları, sürekli online kalma isteğini karşılıyor.

Aksiyon kamerası

Sahnede sevdiğiniz grupları dinlerken anı ölümsüzleştireceğiniz aksiyon kameraları birçok açıdan kayıt yapabildiği gibi eğlenceli görüntüler oluşturuyor.

Gürültüyü engelleyen kulaklık

Bu aksesuar da huzurlu bir festival için almanız gerekenler listesinde. Uçak yolculuğundan plajdaki istenmeyen müzik ve seslere kadar pek çok alanda işinize yarayabilir. Bu tarz kulaklıklarda pasif ve aktif gürültü engelleme özelliği var.

Koruyucu kılıflar

Cihazları dış etkenlere karşı koruyorlar. Telefon, tablet, dizüstü, MP3 çalar, elektronik kitap okuyucusunun düşme, çizilme olasılığını en aza indiriyorlar. Kılıf seçiminde mümkün olduğunca fermuarlı ve çıt çıtlı olmamasına dikkat edin. Ekranın çizilmesini önleyen jelatinler de önemli.

Taşınabilir hoparlör

Sahne sonrası için güzel bir cihaz. Son modelleri Bluetooth teknolojisiyle destekleniyor ve hatta USB vasıtasıyla diğer cihazları şarj etmenizi sağlayanları da var. Müziğinizi yanınızda götürmenizi sağlıyor.

E-Kitap okuyucu

Tabletiniz yanınızda olsa da bazı insanlar için kitapları e-kitap okuyucusundan okumak daha önemli. Özellikle uzun giden pil ömürleri tercih edilmelerinde etkili. Son model kitap okuyucuları bir aya kadar gidebilen pil ömrüne sahipler.

Cepte Wi-Fi

İçindeki Sim kartla 3G interneti kablosuz bağlantıya çeviren yeni cihazlar sizi devamlı online tutabilir.

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