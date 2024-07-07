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        Fethiye'de domuz yavruları plaja indi: Tatilciler şaştı kaldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir domuz, yavruları ile birlikte ormanlık alandan plaja indi. Domuzları gören tatilciler büyük şaşkınlık yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:36
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        Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de yarımada çevresindeki bir koyda plaja inen domuz sürüsü, kimseye aldırış etmeden yiyecek aradı.

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        Özel localar ve şezlonglar arasında yiyecek arayan, buldukları karpuz kabuğu ve diğer yiyecekleri yiyen domuz sürüsünü gören tatilciler ise şaşkına döndü.

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        Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

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        Domuz sürüsü ise yavrularıyla birlikte daha sonra ormanlık alana geri döndü.

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        Uzmanlar domuzların insanlar tarafından beslendiği için yerleşim yerlerine indiğini belirterek uyarıda bulunuyor.

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        Son dönemde sıkça domuzların yerleşim yerlerine indiği görülüyor.

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        Uzmanlar bu hayvanların insanlar tarafından beslenmemesi gerektiğini aksi halde ekolojik dengenin bozulacağı uyarısında bulunuyor.

        #muğa fethiye
        #domuz yavrular
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