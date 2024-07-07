Fethiye'de domuz yavruları plaja indi: Tatilciler şaştı kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir domuz, yavruları ile birlikte ormanlık alandan plaja indi. Domuzları gören tatilciler büyük şaşkınlık yaşadı.
Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de yarımada çevresindeki bir koyda plaja inen domuz sürüsü, kimseye aldırış etmeden yiyecek aradı.
Özel localar ve şezlonglar arasında yiyecek arayan, buldukları karpuz kabuğu ve diğer yiyecekleri yiyen domuz sürüsünü gören tatilciler ise şaşkına döndü.
Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Domuz sürüsü ise yavrularıyla birlikte daha sonra ormanlık alana geri döndü.
Uzmanlar domuzların insanlar tarafından beslendiği için yerleşim yerlerine indiğini belirterek uyarıda bulunuyor.
Son dönemde sıkça domuzların yerleşim yerlerine indiği görülüyor.