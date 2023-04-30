Fethiye'de facia! Milli paraşütçü ile İngiliz pilot çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de facia! Milli paraşütçü ile İngiliz pilot çarpıştı
ABONE OL

Fethiye'de eğitim atlayışında facia! Milli paraşütçü Orkut Baysal'dan ile İngiliz pilot çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal hayatını kaybetti. Feci kazada Baysal'ın yanındaki eğitim vermek için ikili atlayış yaptığı Andaç Ünsal ile diğer paraşüt pilotu İngiliz Thomas Aitken yaralandı

Fethiye'de facia! Milli paraşütçü ile İngiliz pilot çarpıştı
DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu milli paraşütçü Orkut Baysal (39) hayatını kaybetti, yanındaki Andaç Ünsal (45) ile diğer paraşüt pilotu İngiliz Thomas Aitken (45) yaralandı.

Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, dün eğitim verdiği Andaç Ünsal ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken (45) de tekli atlayış gerçekleştirdi.

İNİŞE 20 METRE KALA ÇARPIŞTILAR

Orkut Baysal
Orkut Baysal

Ölüdeniz'in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen ikili uçuş yapan Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala tekli atlayış yapan Thomas Aitken'in paraşütüyle çarpıştı, birbirlerine dolandı.

OTELİN BİNASINA ÇARPIP, HAVUZ KENARINA DÜŞTÜ

Orkut Baysal
Orkut Baysal

Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Birlikte atlayış yaptığı Andaç Ünsal ile diğer paraşütteki İngiliz uyruklu Thomas Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralanan 2 paraşütçünün sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Hayatını kaybeden milli paraşütçü Baysal'ın cansız bedeni de Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Terör örgütü MLKP'ye operasyon: Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı gözaltına alındı
GÜNDEM Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı gözaltına alındı
Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
GÜNDEM Cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
GÜNDEM Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme
GÜNDEM Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme
Balık ve kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Balık ve kuşlara ekmek atmaya giderken canından oldu
Freni boşalan TIR'ını onarırken altında kaldı
GÜNDEM Freni boşalan TIR'ını onarırken altında kaldı
Amonyak gazı patladı! Yaralılar var
GÜNDEM Amonyak gazı patladı! Yaralılar var
Anne ile oğlunu soba ayırdı
GÜNDEM Anne ile oğlunu soba ayırdı
SON DAKİKA: Millet İttifakı İzmir Mitingi başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Millet İttifakı İzmir Mitingi başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.