Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tersanedeki teknede yangın çıktı

        Tersanedeki teknede yangın çıktı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın, diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 01:17 Güncelleme: 10.01.2026 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tersanedeki teknede yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede bulunan ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince tersaneye giden yol, yangın söndürme araçlarının bölgeye kolay ulaşım sağlayabilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı.

        Hızla yayılan ve tekneyi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te çiftlikte yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan 36 yaşındaki Emrah Şahin, yem karma makinesine düşerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kentte, 2 Ocak günü de Yavuzeli ilçesi kırsal Beğendik Mahallesi'nde 5 çocuk babası Osman Solmaz (55) yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetmişti.

        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!