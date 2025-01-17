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        Haberler Gündem Feti Yıldız: Somut delil ve orantı olmalı

        Feti Yıldız: Somut delil ve orantı olmalı

        MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturmanın ardından yaptığı paylaşımda "Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:21
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        Feti Yıldız: Somut delil ve orantı olmalı
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        MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Yıldız, "Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" ifadelerini kullandı.

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