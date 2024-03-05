Fetih suresi abdestsiz ve adetken okunur mu? Fetih Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu

Fetih Suresi Telefondan Abdestsiz Okunur mu?

Kur’an’da geçen duaların abdestli okunmasının daha faziletli olduğu söylenir. Ancak abdestin alınamadığı anlarda telefondan abdestsiz dua okunup okunmayacağı da merak edilmiştir. Sizin de aklınızdan “Fetih Suresi telefondan abdestsiz okunur mu?” sorusu geçiyorsa bunun yanıtı için aşağıdaki paragrafı okuyabilirsiniz.

İlgili konuda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama; cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların elektronik olması nedeniyle buralardan okunan dualar için abdest şartı aranmadığını belirtir. Bu şekilde Fetih Suresi de dâhil Kur’an-ı Kerim’de geçen birçok dua okunabilir. Bunların abdestsiz okunamayacağı tek yer doğrudan Kur’an’dır.

Ancak Fetih Suresi gibi duaların abdestli şekilde okunması daha faziletlidir. Bu nedenle imkân varsa telefondan okunacaksa dahi öncesinde abdest alınması daha uygun olacaktır. Ek olarak Fetih Suresi meali ve Arapçası ezbere okunacaksa bunun için herhangi bir abdest şartı koşulmamıştır. Ancak aynı surenin meali de dâhil, Kur’an-ı Kerim’den okunacaksa bu durumda abdest alınması gerekir.