Fetih suresi abdestsiz ve adetken okunur mu? Fetih Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
Fetih Suresi, Yüce Allah'ın yüceliğini ifade eden en dikkat çekici surelerden biridir. Yaradan'ın gücünün her şeye yettiğini ve yüce bir varlık olduğunu gösteren bu kıymetli sure, Müslüman aleminin zaferleri ve fetihleriyle müjdelenmiştir. Bu nedenle Fetih Suresi'nin zorda kalınan her an okunması tavsiye edilir. Ancak bu noktada birçok kişinin kafasını "Fetih Suresi telefondan abdestsiz okunur mu?" sorusu karıştırır. Devamı aşağıda…
Fetih Suresi Telefondan Abdestsiz Okunur mu?
Kur’an’da geçen duaların abdestli okunmasının daha faziletli olduğu söylenir. Ancak abdestin alınamadığı anlarda telefondan abdestsiz dua okunup okunmayacağı da merak edilmiştir. Sizin de aklınızdan “Fetih Suresi telefondan abdestsiz okunur mu?” sorusu geçiyorsa bunun yanıtı için aşağıdaki paragrafı okuyabilirsiniz.
İlgili konuda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama; cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların elektronik olması nedeniyle buralardan okunan dualar için abdest şartı aranmadığını belirtir. Bu şekilde Fetih Suresi de dâhil Kur’an-ı Kerim’de geçen birçok dua okunabilir. Bunların abdestsiz okunamayacağı tek yer doğrudan Kur’an’dır.
Ancak Fetih Suresi gibi duaların abdestli şekilde okunması daha faziletlidir. Bu nedenle imkân varsa telefondan okunacaksa dahi öncesinde abdest alınması daha uygun olacaktır. Ek olarak Fetih Suresi meali ve Arapçası ezbere okunacaksa bunun için herhangi bir abdest şartı koşulmamıştır. Ancak aynı surenin meali de dâhil, Kur’an-ı Kerim’den okunacaksa bu durumda abdest alınması gerekir.
Fetih Suresi Adetliyken Okunur mu?
Merak edilen konulardan bir diğeri de adet döneminde Fetih Suresi’nin okunup okunmayacağıdır. İslam dininde Hanefi, Şafi ve Hanbeli fark etmeksizin bu üç mezhepte de adetliyken sure okunması yasaklanmıştır. Bu konudaki Hadis-i Şerif’lerden bazıları şu şekildedir;
Hz. Peygamber (s.a.s.) “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98 [131]; İbn Mâce, Tahâret, 105 [595-596]) buyurmuştur.
Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’ân okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 88 [229]; Nesâî, Tahâret, 171 [266]; İbn Mâce, Tahâret, 105 [594]) demiştir.
Dolayısıyla “Fetih Suresi adetliyken okunur mu?” sorusunun yanıtı “Hayır” olacaktır. Ancak İslam dini, kadınların bu dönemde ibadetten uzak kalmaması için esneklik tanımış ve bu surelerin dinlenmesi konusunda kısıtlama getirmemiştir.
Fetih Suresi Türkçe Arapça Okunuşu
İşte Fetih Suresi Türkçe Arapça okunuşu;
Bismillahirrahmanirrahîm
İnna fetahna leke fetham mübına
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
Ve yensurakellahü nasran azıza
Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma
Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra
Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura
Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra
Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma...
Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
Ve meğanime kesiraten ye'huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma
Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi
anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra
Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa'lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma
Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
üvellezı erseIe rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma...
Fetih Suresi Ne için Okunur?
Fetih Suresi bir kişinin gönlündeki ağırlığı kaldırmaya ve içine huzur ve ferahlık vermeye yardımcı olan bir suredir. Bu da “Fetih suresi ne için okunur?” sorusunun en net yanıtıdır. Bu sure, din alimleri tarafından; iç sıkılması, vesvese halleri, ruhsal bunalımlar ve psikolojik rahatsızlıklarda önerilir. Bu duayı eden kişi, Allah’ın büyüklüğünü ve yüceliğini hatırlayarak içinde bulunduğu durumun çıkmazından kurtulur.