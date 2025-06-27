Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Alı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya şöyle devam etti: "46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,

örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu.

REKLAM

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi.