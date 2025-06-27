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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ son dakika operasyon: 2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı | SON DAKİKA HABERİ

        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:27
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        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
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        Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Alı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı" dedi.

        Yerlikaya şöyle devam etti: "46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,

        örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu.

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        Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi.

        Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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