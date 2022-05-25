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Feyenoord Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi final maçı ne zaman?

Konferans Ligi'nde final günü geldi çattı. İtalyan devi Roma ile güçlü Hollanda temsilcisi Feyenoord; ilk kez düzenlenen Kupa 3'ü kazanmak için karşı karşıya geliyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Feyenoord Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi final maçı ne zaman?

2021-2022 sezonu Konferans Ligi şampiyonu bu akşam belli oluyor. Feyenoord ile Roma'nın kozlarını paylaşacağı final öncesi heyecan dorukta. Peki, Feyenoord Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord Roma maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Orkun Kökçü, Aursnes, Til - Nelson, Dessers, Sinisterra

Roma: Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez -Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo - Abraham

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