Hollanda Eredivisie Ligi'nde bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Feyenoord, teknik direktörlük koltuğuna gelecek sezon için şu an PEC Zwolle'yi çalıştıran Jaap Stam'ın getirildiğini açıkladı. Rotterdam ekibi anlaşmanın 2 yıllık olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stam, "Zwolle'den gerçekten keyif alıyordum. Ancak her iddialı antrenör için Feyenoord gibi bir külüpte çalışma fırsatı doğduysa ciddi bir şekilde düşünmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Feyenoord, bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 24 haftada geride kalırken Eredivisie'de 46 puanla 3. sırada yer alıyor.