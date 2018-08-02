Başkan Ali Koç'un teknik direktörlük görevine Cocu'yu getirmesinin ardından 'Yeniden' sloganıyla yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki ikinci hazırlık maçında İtalyan Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Sarı - Lacivertliler, Kadıköy'deki ilk sınavında ise Feyenoord ile 3-3 berabere kalmıştı.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Feyenoord ve Cagliari maçlarının ışığında Cocu'nun Fenerbahçe'sini yazdı:

Hareketli top çevirme, hareketli ve sürekli yer değiştiren, statik durmayan görev yerleri ilk bakışta karışıkmış gibi görünen ön altılı.. Evet altılı diyorum çünkü Cocu'nun Fenerbahçe'sinde gördüğümüz şu ki; Skrtel ve Roman tandemi ile takım atağa kalktığında çizgilere basan bekler dışındaki 6 oyuncu hem yerlerini değiştirmeye hem de topu hızlıca hareket ettirmeye çalışıyorlar.

Valbuena misal sol çizgide hep Hasan Ali'yi görüyor ama bazen yanında Josef'i bazen Eljif'i görüyor. Önünde kimi zaman Alper kimi zaman Giu oluyor. Bu hareketli oynama çabası henüz yolun başındayken dahi takımın hızını birkaç tık artırmış gözüküyor. 5-6 hafta sonra daha da oturmuş olur.

Sonrasında eminim ki çalışılmış hücum taktikleri ve çizilmiş atak planları da çalıştıracaktır Hollandalı hoca. Takımın oynadığı oyunun akışkanlığı tribün hareretiyle birleştiğinde oyuncular da daha keyifli duruyorlar sahada. Elbette bir sürü eksik var. Her şeyin başında takımın oyun lideri belli değil. Eljif bu görevi üstlenebilir mi? Bu yaşta oyuncular bunu ancak takım arkadaşlarının saygısını kazanarak yaparlar. Eljif'in bu potansiyeli var.

Ama Giu takım lideri olabilir mi emin değilim. Bu anlamda alınacak santrforun Mario Gomez etkisi yaratması ve santrforun takım ve oyun lideri olmasını ümit edebiliriz. Stoper ise geriden oyun kurabilecek zeki bir oyuncu olursa takımın atak gücüne katkı verecektir. Benfica eşleşmesinde favori net bir şekilde Portekiz temsilcisi. Cocu'nun yeni oturtmaya çalıştığı oyun tarzından biraz daha fazla ekstra taktiğe ihtiyacı olacak. Elbette bolca da şansa..

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