        Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor - Magazin haberleri

        Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

        Temmuz 2025'te nikâh masasına oturan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu; "Ramazan bereketiyle geldi"

        Giriş: 20.02.2026 - 20:14 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:14
        Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
        Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, Temmuz 2025’te spiker Merve Dinçkol ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten sevindiren bir haber geldi.

        Şerifoğlu ve Dinçkol, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Anne olmaya hazırlanan Dinçkol, müjdeli haberi Instagram hesabından; "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla paylaştı.

        #feyyaz şerifoğlu
        #Merve Dinçkol
