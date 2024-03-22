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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar: Semih ağlamaklı bir halde beni aradı - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar: Semih ağlamaklı bir halde beni aradı

        Beşiktaş'ın başarılı forveti Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan çıkarılması ve Ümit Mill Takım'a gönderilmesi, kulüp içinde büyük bir rahatsızlık yarattı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:53
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        "Semih ağlamaklı bir halde beni aradı"
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        Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı eleştiren sert yaptı.

        NTV Spor YouTube kanalındaki 'Gündem Spor' programında açıklamalarda bulunan Uçar, Kılıçsoy’un kendisini arayarak yaşadığı hayal kırıklığını ve üzüntüyü dile getirdiğini belirtti.

        Uçar, Beşiktaş’ın banko oyuncusu olan Kılıçsoy’a yapılan muamelenin yanlış olduğunu ve milli takımın sadece Beşiktaş oyuncularından oluşmasını istemediklerini, ancak hak edenin oynaması gerektiğini vurguladı.

        İşte Feyyaz Uçar'ın açıklamaları:

        "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?' diyor. Ne kadar acı bir şey! Bir yönetici için bunu duymaktan daha acı bir şey var mı? 'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Samet ağabey ayrı, ben ayrı çocuğu telkin etmeye çalıştık. Uzun zamandır beklediği ve hak ettiği bir şey orada olmak. Erken desen değil, Beşiktaş'ın banko oyuncusu şu anda. Bizim derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı."

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        "Ümit Milli Takım'ın önemli bir maçı olduğu söyleniyor. Ümit Milli için yaşı tutan birkaç tane oyuncumuz daha var, o zaman onlar niye gitmedi? Bir tek Ahmetcan Kaplan ve Semih gitti. Ben hafta sonu Ajax maçını izlemeye gittim, sahanın en iyisiydi Ahmetcan. Sadece Semih'e değil, o çocuğa yapılan da bir haksızlık var."

        " Beşiktaş'ın maçına gelen ciddi bir kitle var, birçoğu Semih'i izlemeye geliyor. Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari. En önemlisi bizim çocuğumuzun üzülmesi. Üzerine düşünülmemiş bile, 'İşte onları da alt takıma yollarız, oynarlar' şeklinde alınmış bir karar. Bunu bize daha net açıklamaları gerekirdi. Açıklamalar, yapılan şeyden daha kötü ve daha berbat."

        "Biz konuyla ilgili milli takım görevlilerinden bazılarıyla kulüp düzeyinde görüşmeler yaptık, onlar da anlamamış zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Tatmin edici bir cevap alamadık. Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü Türk insanı için. Orada bir teknik adam var, kararlarını inşallah o alıyordur. Herhalde Semih'i ona iyi anlatmadılar. Selçuk kardeşimiz (Şahin) var, Montella'nın yardımcısı. Bizim her maçımıza geliyordu Semih ve Mert için. Herhalde yeterince anlatamadı."

        "Semih Kılıçsoy, şu an milli takımda oynayan kanat oyuncularının hepsinden daha iyi kanat oynar ve forvet oynayanların da hepsinden daha iyi bir golcüdür. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar zaman içinde. Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biridir Semih, sakın ola ki Avrupa Şampiyonası'nda bir hata yapmayın. Bunu bir Beşiktaş yöneticisi olarak değil, bir Türk evladı olarak söylüyorum."

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