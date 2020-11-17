Feyza Aktan kimdir? Eski eşi Özcan Deniz ile aralarında geçen anlaşmazlıklarla sık sık magazin gündeminin ilk sıralarına adını yazdıran Feyza Aktan ile ilgili merak edilen soruları sizler için haberimizde derledik. Peki, Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

FEYZA AKTAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?



Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.



FEYZA AKTAN İLE ÖZCAN DENİZ BOŞANDI



Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti hakkındaki boşanma dedikoduları gerçek çıktı. Nisan ayında çocuklarını kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşandı.