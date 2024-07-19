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        Haberler Spor Basketbol Diğer FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Basketbol Haberleri

        FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

        Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi. Almanya'nın Münih kentindeki kura çekiminde Türkiye'den TOFAŞ, Bursaspor ve Aliağa Petkim kulüpleri yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:55
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        Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nda 2024-2025 sezonu gruplarının kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi.

        Türk takımlarının bulunduğu gruplar şu şekilde;

        TOFAŞ, A Grubu'nda Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Lowen Braunschweig (Almanya) ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde Trepca (Kosova) -Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

        Bursaspor, Casademont Zaragoza (İspanya), Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybeden bir takım ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Visit Malta Starlites Naxxar (Malta) eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda yer alacak.

        İzmir ekibi Aliağa Petkim ise D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve FIBA Avrupa Kupası elemesindeki Sporting (Portekiz)-Spirou Basket (Belçika) eşleşmesinin galibiyle D Grubu'nda mücadele edecek.

        Kupada 10 grupta 40 takımın yer alacağı normal sezonda, gruplarında ilk sırada yer alan 10 ekip ikinci tura yükselecek.

        Gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım da adını ikinci tura yazdıracak.

        Eleme maçları 24-27 Eylül'de, normal sezon grup maçları ise 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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