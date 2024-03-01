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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım FIBA dünya sıralaması açıklandı! - Basketbol Haberleri

        FIBA dünya sıralaması açıklandı!

        FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:45 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:45
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        FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.

        FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sırada yer alırken klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Almanya takip etti.

        İlk 5 sırada yer alan milli takımlardan Sırbistan bir basamak yükselerek 4. sıraya çıktı, Avustralya ise 5. sıraya geriledi. Letonya ise 2 basamak yükselerek 6. sırada yer aldı.

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