FIBA Kıtalararası Kupası 2028'e kadar Çin'de
FIBA Kıtalararası Kupası, 2028 yılına kadar Çin'in ev sahipliğinde oynanacak.
Giriş: 13 Haziran 2026 - 17:29 Güncelleme:
Çin, FIBA Kıtalararası Kupa'ya 2028'e kadar ev sahipliği yapacak.
FIBA'nın açıklamasında organizasyonun, 2026'dan 2028'e üç yıl başkent Pekin'de yapılacağı ve ilk versiyonunun Eylül sonunda olacağı belirtildi.
Avrupa 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rytas Vilnius, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonlarının turnuvada yer alacağı kesinleşirken diğer katılımcıların sonra duyurulacağı aktarıldı.
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