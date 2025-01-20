Fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor

Kırklareli'nde ağaçlandırma çalışmasına katılan kadın işçiler, doğanın yeşermesine katkı sağlıyor.

Orman İşletme Müdürlüğünün bölgede yaptığı ağaçlandırma çalışmalarına köylerde yaşayan kadınlar katılıyor.

Mevsimlik orman işçisi kadınlar bir yandan aile bütçelerine katkı sağlıyor diğer yandan doğanın yeşillenmesine ve orman varlığının artmasına destek oluyor.

Gün doğarken minibüs ile köylerinden alınan yaklaşık 100 kadın, Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan dikim sahalarına götürülüyor.

Kadınlar burada ikişerli gruplara ayrılıyor. Kadınlardan biri çapa ile fidanın dikileceği yeri hazırlarken, diğeri de Orman İşletme tarafından üretilen çam fidanlarını toprakla buluşturuyor.

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Kadınlar zaman zaman şarkı ve türküler seslendirerek çalışma ortamlarını neşelendiriyor.

İşçilerden Sevda Ayer, 20 yıldır ağaçlandırma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmaları ile aile bütçesine katkı sağladığını belirten Ayer, işini severek yaptığını ifade etti.

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Sabahın erken saatinde mesaiye başladığını anlatan Ayer, "Çok mutluyuz. Günde ortalama 17-18 kasa fidan dikiyoruz. Bir kasada 40 fidan bulunuyor. Bazı zorlukları oluyor tabii. Bazen çok soğuk oluyor. Bazen ise eğleniyoruz, şarkılar, türküler seslendiriyoruz" diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmalarının 6 ay sürdüğünü ifade eden Ayer, toprakla buluşturdukları fidanlara özenle baktıklarını kaydetti.

Gelecek kuşaklara daha yeşil bir kent bırakmak için çalıştığını vurgulayan Ayer, "Torunlarımız inşallah gelip dolaşır. Bir fidanı toprakla buluşturduğumda mutlu oluyorum. Bir çocuk o, çocuk yetişip büyüyecek" dedi.

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Belgin Danıştan ise 25 yıldır fidan dikimi işinde çalıştığını belirtti.

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Bugüne kadar binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu dile getiren Danıştan, "Küçücük fidanlar büyüyor. Eskiden diktiğimiz fidanları bazen görüyoruz çok büyümüş. Küçük bebek gibi onlar, bakıma ihtiyaçları oluyor" şeklinde konuştu.