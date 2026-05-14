        Gençlerbirliği Gaziantep FK FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!

        FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!

        FIFA, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı cezası verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:56
        3 Türk kulübüne transfer yasağı!

        FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile Nesine 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.

        FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.

        FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.

