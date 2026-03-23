FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Akdeniz ekibinin güncel puanı -57 oldu.
Giriş: 23.03.2026 - 12:13
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.
Adana Demirspor, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplamda 60 puan silme cezasına çarptırıldı.
