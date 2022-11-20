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FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman sözleriyle damga vurdu!

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası açılış töreninde yer alan ünlü oyuncu Morgan Freeman damga vurdu.

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  • FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman damga vurdu! Morgan Freeman kimdir, hastalığı nedir, neden eldiven takıyor?

    HASTALIĞI NEDİR?

    2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni heyecanı başladı. Törene katılan dünyaca ünlü oyunculardan birisi de Morgan Freeman oldu. Freeman bir süredir fibromiyalji hastalığı ile mücadele ediyor. Fibromiyalji özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalça bölgelerinde belirgin olarak kas, eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu belirtileri ile karakterize kronik kas iskelet hastalığı olarak biliniyor.
  • FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman damga vurdu! Morgan Freeman kimdir, hastalığı nedir, neden eldiven takıyor?

    Dünyaca ünlü oyuncunun FIFA Dünya Kupası’ndaki son hali magazin gündeminde dikkat çekti. Yüksek teknolojili ışık gösterisi, müzik ve önceki hatıralarının yanı sıra, Hollywood efsanesi Morgan Freeman sahneye çıkarken daha duygusal bir an yaşandı.
  • FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman damga vurdu! Morgan Freeman kimdir, hastalığı nedir, neden eldiven takıyor?

    Ünlü oyuncu açılış töreninde katılım mesajını iletti "Bizi birleştiren şey, ayırandan daha büyüktür. Biz büyük bir kabileyiz ve dünya bizim çadırımız. Birlikte herkesi bir olmaya çağırabiliriz"

    "Bu tüm dünyaya bir çağrıdır. Futbol insanları ve ulusları bir araya getirir. Ortak bir umut ve saygı bağı vardır. Futbol dünyayı genişletir, ulusları bu değerli oyuna olan sevgilerinde birleştirir. Ulusları bir araya getiren, toplulukları da bir araya getirir." Hepimizin bir futbol geçmişi var, Katar'ın da öyle."
  • FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman damga vurdu! Morgan Freeman kimdir, hastalığı nedir, neden eldiven takıyor?

    SOL ELİ DİKKAT ÇEKTİ

    Anlatımına devam ederken Freeman'ın eldivenli sol eli dikkat çekti. Oyuncunun bir araba kazasından sonra gelişen ve daha önce kompresyon eldiveni ile gizlemeye çalıştığı fibromiyalji hastalığı bulunuyor. 2012'de Esquire ile yapılan bir röportajda, Tom Chiarella, Freeman’in durumunu açıkladı.
  • FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman damga vurdu! Morgan Freeman kimdir, hastalığı nedir, neden eldiven takıyor?

    “Yürüdüğünde, hareketsiz oturduğunda, koltuğundan kalktığında ve yanlış adım attığında canı acıyor. Acıtmaktan daha fazlası. Hiç bahsetmiyor olsa bile bir tür ıstırap gibi görünüyor” dedi.

    Freeman'ın kendisi de bunu doğruladı. “Bu fibromiyalji. Kol yukarı ve aşağı hareket ediyor. İşte burada işler çok kötüleşiyor, dayanılmaz. ”

    Chiarella daha fazla bilgi ekledi.

     

    "Sinir hasarını onarmak için ameliyat olmasına rağmen sol eli sıkıştı. Kanın orada toplanmamasını sağlamak için çoğu zaman bir kompresyon eldiveni tarafından sıkıca kavrıyor” dedi.

     
  • FIFA Dünya Kupası'na Morgan Freeman damga vurdu! Morgan Freeman kimdir, hastalığı nedir, neden eldiven takıyor?

    TÖRENDE KİMLER SAHNE ALDI?

    Dakikalar içinde ve Katar tanıtımından sonra Dünya Kupası şarkıları çalmaya başladı; Pitbull'dan We are one, Shakira'dan Waka Waka ve Ricky Martin'den La Copa de la vida.

    BTS'den Jungkook ve Dreamers şarkısı seslendirildi. Organizatörlere göre aynı zamanda "tüm insanlığın birliği, hümanizm, saygı ve katılım yoluyla farklılıklar arasında köprü kurma" çağrısını da temsil eden Katarlı şarkıcı Fahad Al Kubaisi ile birlikte sahne sergilendi.

     

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