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        FIFA'nın yeni ismi FC24 olan oyunu ön siparişte en çok satanlar listesine girdi

        İlk oyunundan 30 yıl sonra ismi değişerek FC24 olan ve ön siparişe açılan FIFA oyunu kısa süre içerisinde Steam listelerinde en çok satanlar arasına girdi

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 17.07.2023 - 15:07
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        Yeni FIFA en çok satanlar listesinde
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        ilk olarak 1993 yılının sonunda FIFA International Soccer 1994 ismi ile doğan ve yıllar boyunca efsaneye dönüşen futbol oyunu aradan geçen 30 yılın ardından yeni ismi ile oyun severlerin karşısında.

        İlk günden bu yana Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA) resmi ismini taşıyan en köklü futbol oyunlarından bir tanesi olan oyun, 2024 yılına yepyeni bir isim ve yepyeni özellikleriyle giriş yaptı. FIFA lisansının sonlanması ve yenilenmemesi ile birlikte oyunun yapımcı firması EA Games'in yeni bir isimle yola çıktığı futbol oyunu FC24 olarak ön siparişe açıldı.

        YENİ İSİM YENİ OYNANIŞ

        Yeni ismi ile EA Sports FC 24, 1.199,99 TL'lik ön sipariş fiyatıyla Steam'in en çok satan oyunlar listesine yedinci sıradan girdi. Yeni oyunun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ise cinsiyet eşitliğini öne çıkartan yeni kadın futbolu özellikleri. Bir süredir bünyesinde kadın futbol takımlarını barındıran FIFA'nın yeni oyununda oyunseverler, kadın ve erkek futbolcuları aynı takım içerisinde karşılıklı oynatabilecek.

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        Bunun yanı sıra oyunseverler EA Games'in FC24'te kullandığı Hypermotion teknolojisini de bu oyunda deneyimleyebilecekler.

        En son oyun içi fragmanı ve yeni bir HyperMotion V motorunun gösterilmesi hayranları yaklaşmakta olan oyuna hızlıca çekti. EA ilk olarak FIFA 22 ile HyperMotion teknolojisine geçmişti. Bir sonraki bölüm olan FIFA 23, HyperMotion 2.0 adlı yükseltilmiş bir sürüm aldı. Bununla birlikte, tüm sistem revizyonu ile EA Sports FC 24, bir HyperMotion V motoru ile yeni bir oynanışa sahne olacak.

        FIFA'nin yerine geçecek EA Sports FC, resmi çıkışını ise 29 Eylül'de gerçekleştirecek. Oyunun PC platformunda yer alan standart versiyonu 1199 TL'den satışa sunulurken, en pahalı versiyonu PlayStation için EA Sports FC 24 Ultimate Edition ise 1699 TL'den satılıyor.

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