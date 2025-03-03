Fikret Orman: Beşiktaş'ın yakasından düş artık!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Radyo Gol'e özel açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş Türkiye'nin tek büyük camiasıydı! Şimdi 2-3 galibiyet alınca sevinir haldeyiz..."

"BEŞİKTAŞ'IN HOCALARINI SEVERİM"

"Ole Gunnar Solskjaer kıymetli ve kaliteli bir adam! İnşallah ona şampiyonluk nasip olur. Beşiktaş için şampiyonluk kupası haricindeki kupaların önemi yoktur! Hocamızı seviyorum, bundan önceki hocamızı da seviyordum. Ben Beşiktaş'ın hocalarını severim!"

"BEŞİKTAŞ'IN YAKASINDAN DÜŞ YA!"

"(Ahmet Nur Çebi için) Serdal'ı da rahatsız ediyorsun, ikide bir kulübe gidiyormuşsun. Gitme kardeşim, git işine gücüne bak ya! Beşiktaş senden kurtuldu ya! Bırak Beşiktaş'ın yakasından düş ya!"