Beşiktaş ve Vodafone işbirliği ile organize edilen 'Geleceğin Kartalları' projesinin finaline başkan Firket Orman damga vurdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden finale kalan minik futbolcular, Vodafane Park'ta hazır bulunurken 9 oyuncu, final maçının ardından Siyah-Beyazlı kulübün alt yapısına girme hakkı kazandı. Minik oyuncuların aileleri de bu heyecana ortak olurken tribünden çocuklara destek verdi. Bu önemli organizasyonda yer alan başkan Fikret Orman'ın ise seçilemeyen miniklere yaptığı jest, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dereceye giremeyen minik oyuncuların ağladığını gören Orman, altyapı futbol planlama ve geliştirme direktörü Serkan Reçber'e dönerek "Bu çocuklarımıza bir şans daha verelim. Onları değerlendirelim" talimatını verdi.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Bu ifadeleri duyan minik çocuklar ile tribündeki aileleri büyük sevinç yaşadı ve uzun süre başkanı alkışladı. Öte yandan Vodafone Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda başkan Fikret Orma'ın yanı sıra yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, altyapı futbol planlama ve geliştirme direktörü Serkan Reçber, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan da yer aldı.