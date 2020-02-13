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Fil Suresi okunuşu ve anlamı

Fil Suresi, Müslümanlar tarafından dua olarak okunan ve Kur’an-ı Kerim’de 105. sure olarak yer alan anlamı faziletli olan bir suredir. Fil Suresi isminde olduğu gibi Ebrehe’nin fillerle oluşturduğu orduya karşı yapılan savaştan almıştır. Fil suresi okunuşu ve anlamı nasıldır? İşte kısaca merak ettiğiniz bilgiler...

fil suresi

Fil Suresi, 5 âyetten oluşmakta ve Kur’an-ı Kerim’in 601. sayfasında 105. suresi olarak yer almaktadır. Fil Suresi'nin isminde geçen anlam, Ebrehe fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelir fakat başarısızlığa uğrayarak helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Ayrıca bu sure Mekke döneminde inmiştir. Fil Suresi okunuşu ve anlamı merak edenler için aşağıdaki konu başlıklarını hazırladık.

Fil Suresi Anlamı:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

  • Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
  • Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
  • Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
  • Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. 

Fil Suresi Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

  • Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
  • Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
  • Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
  • Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
  • Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

 

 

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