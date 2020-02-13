Fil Suresi, 5 âyetten oluşmakta ve Kur’an-ı Kerim’in 601. sayfasında 105. suresi olarak yer almaktadır. Fil Suresi'nin isminde geçen anlam, Ebrehe fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelir fakat başarısızlığa uğrayarak helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Ayrıca bu sure Mekke döneminde inmiştir. Fil Suresi okunuşu ve anlamı merak edenler için aşağıdaki konu başlıklarını hazırladık.

Fil Suresi Anlamı:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.

Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Fil Suresi Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.