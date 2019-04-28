Filede final serisi sürüyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, takımların birer galibiyeti bulunuyor.
Eczacıbaşı VitrA eşleşmedeki ilk maçı 3-2 kazanırken, VakıfBank ikinci karşılaşmayı 3-1 galip tamamlayarak seriyi 1-1 yaptı.
Serinin dördüncü maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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