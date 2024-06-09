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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Almanya'ya kaybetti! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Almanya'ya kaybetti!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya'ya 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:02
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        Filenin Efeleri yine kayıp!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Japonya'da düzenlenen ikinci etabının 4'üncü ve son maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.

        Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 7'nci mağlubiyetini aldı.

        Ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15'inci sırada yer alan milliler, organizasyonun 3'üncü haftasında 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

        Bu arada Almanya mücadelesinin 2'nci seti Türkiye'nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru da kırıldı.

        Önceki rekor 41-43'lük set sayısıyla 2023'te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

        İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

        Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda puan cetvelinde 16 takım arasından ilk 8'de yer alanlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        VNL sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

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