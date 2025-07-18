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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri Brezilya karşısında! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri Brezilya karşısında!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasındaki üçüncü maçını, yarın Brezilya ile yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:03
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        Filenin Efeleri Brezilya karşısında!
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        Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.

        Ay-yıldızlılar, Chiba etabında ABD'ye 3-0 yenilirken, Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

        FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 10 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

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