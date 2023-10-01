Filenin Sultanı Ayça Aykaç evlendi! Eşi bakın kim çıktı!
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda son maçına çıktı. 7'da 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takımımız Olimpiyata gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti sonrası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi dikkat çekti.
Ayça Aykaç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde 5 gün sonra 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle evleneceğini duyurdu. Başarılı voleybolcunun paylaşımına sevenlerinden binlerce yorum geldi.
Ayça Aykaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo'dayım..."
Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç'ın gönderisinin altına sevgilisi Mert Altıntaş'tan: "Haydi artık işin bittiyse gel. Hayırlı bir işimiz var haftaya" yanıtı geldi.
Ayça Aykaç'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Mert Altıntaş eski voleybolcudur. Altıntaş bir süredir Galatasaray'da Bayan Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü olarak çalışmaktadır.
İşte Ayça Aykaç'ın nişanlısı Mert Altıntaş...