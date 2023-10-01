Filenin Sultanı Ayça Aykaç evlendi! Eşi bakın kim çıktı!

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri 'nde 7'de 7 yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti sonrası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi dikkat çekti.

Ayça Aykaç , sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde 5 gün sonra 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle evleneceğini duyurdu. Başarılı voleybolcunun paylaşımına sevenlerinden binlerce yorum geldi.

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Ayça Aykaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo'dayım..."