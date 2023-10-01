Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Filenin Sultanı Ayça Aykaç evlendi! Eşi bakın kim çıktı!

        Filenin Sultanı Ayça Aykaç evlendi! Eşi bakın kim çıktı!

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda son maçına çıktı. 7'da 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takımımız Olimpiyata gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti sonrası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi dikkat çekti.

        2

        Ayça Aykaç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde 5 gün sonra 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle evleneceğini duyurdu. Başarılı voleybolcunun paylaşımına sevenlerinden binlerce yorum geldi.

        3

        Ayça Aykaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo'dayım..."

        4

        Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç'ın gönderisinin altına sevgilisi Mert Altıntaş'tan: "Haydi artık işin bittiyse gel. Hayırlı bir işimiz var haftaya" yanıtı geldi.

        5

        Ayça Aykaç'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Mert Altıntaş eski voleybolcudur. Altıntaş bir süredir Galatasaray'da Bayan Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü olarak çalışmaktadır.

        6

        İşte Ayça Aykaç'ın nişanlısı Mert Altıntaş...

        7
        8
        9
        10
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak