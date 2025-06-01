Filenin Sultanları, Çin'de!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi karşılaşmaları için Çin'e gitti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk ayak karşılaşmaları için Çin'e gitti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 Milletler Ligi'nin ilk ayağında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Millilerin maç programı (TSİ) ve ilk hafta kadrosu şöyle:
4 Haziran Çarşamba:
06.30 Fransa-Türkiye
5 Haziran Perşembe:
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran Cumartesi:
10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran Pazar:
14.30 Çin-Türkiye
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın