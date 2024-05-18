Filenin Sultanları İtalya'ya 3-1 mağlup

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya'ya 3-1 yenilerek, Milletler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı

Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan "Filenin Sultanları", ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin ilk setin ilk 5 dakikası her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti.

İtalya'nın 3 sayılık fark açmasının ardından Türkiye Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla sete tutunmaya çalıştı. İtalya setin son anlarındaki hücum performansıyla 4 sayılık farka ulaştı. Maçı bırakmayan Türkiye, Melissa Vargas, Zehra Özbay, Aslı Kalaç ve Hande Baladın'ın sayılarıyla önce 24-24 beraberliği yakaladı, ardından 27-25 önde tamamlayıp skoru 1-0'a getirdi.

REKLAM İkinci set, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. İtalya, Antropova, Danesi, Degradi'nin etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 5 farklı üstünlüğe ulaşırken, Türkiye Melissa Vargas ile sete tutunmaya çalıştı. Setin son anlarında Türkiye'nin farkı kapatma çabası sonuç vermeyince "Filenin Sultanları", ikinci seti 25-21 kaybetti: 1-1 Üçüncü sette İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında Türkiye, geriye düşmesine karşın Melissa Vargas'ın özellikle hücumdaki üstün performansıyla öne geçmeyi başardı. Toparlanan İtalya, hücumdaki verimliliğiyle seti 25-21 kazanarak öne geçti: 1-2. Etkili blok ve smaç sayılarıyla bir ara 8 sayılık (20-12) fark yakalayan İtalya, dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı. DÖRDÜNCÜ RAKİP FRANSA

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Milliler, organizasyondaki dördüncü karşılaşmasında yarın Fransa ile saat 20.00'de karşılaşacak. Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 kaybeden, ikinci karşılaşmasında Almanya'ya 3-1, dün de Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden İtalya ilk hafta mücadelelerini tamamladı. REKLAM KARŞILAŞMADA FAIR-PLAY KARTLARI