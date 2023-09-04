Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlandı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve tarih yazdı! Türkiye nefesini tutup Filenin Sultanları'nın zaferini birçok ilde meydanlara kurulan dev ekranlarda izledi. Şampiyonluğun ardından ise Türkiye sokağa döküldü...
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı tarihi bir zafer ile 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlarda izledi.
Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.
İşte Türkiye, Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu böyle kutladı: