Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık mücadelesinde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:03
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.
