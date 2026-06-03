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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izle: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izle: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı saat kaçta?

        2026 FIVB Milletler Ligi heyecanı başlıyor, gözler yeniden Filenin Sultanları'nda! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabındaki ilk sınavını Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ay-yıldızlılar, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken voleybolseverler de "Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati netleşti. İşte bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları yeniden parkede, hedef yine zirve! 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında Brezilya’da mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Hollanda, İtalya ve Bulgaristan gibi güçlü rakiplerin yer aldığı zorlu haftaya başlayacak millilerin ilk mücadelesi öncesinde maçın yayın kanalı ve başlama saati voleybol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. İşte Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçına dair detaylar...

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        DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE 2026 FIVB MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Dominik Cumhuriyeti-Türkiye 2026 FIVB Milletler Ligi maçı 3 Haziran Çarşamba TSİ ile 19:00'da başlayacak.

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        DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele S Sport kanalı üzerinden yayınlanacak. Şifreli olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler S Sport'a kayıt olmaları ve abonelik almaları gerekecek.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

        3 Haziran 2026 19.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        4 Haziran 2026 22.30 Türkiye-Hollanda

        6 Haziran 2026 21.30 İtalya-Türkiye

        8 Haziran 2026 00.00 Bulgaristan-Türkiye

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