Beşiktaş’ta uzun yıllar forma giyen Filip Holosko, Trabzonspor maçını izlemek için geldiği Vodafone Park’ta maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın iyi oynadığını söyleyen Holosko, “Ama şansı yoktu. İkinci yarıda çok etkili oynadı. Gökhan Gönül ve Caner çok etkili oynadı. 2-2 iyi sonuç. Bir gol vardı, Türkiye’de ilk kez VAR olduğunu gördüm. Ofsayt gösterdi hakem. Bence 2-2 fena sonuç değil” dedi.

VAR sistemiyle ilgili konuşan Holosko, “VAR sistemini çok sevmiyorum. Dünya Kupası’nda uygulandı. Avrupa’da başka ülkelerde olduğunu bilmiyorum. Bu pozisyonda küçük bir ofsayt vardı. Biraz şans olsaydı Beşiktaş bugün galip gelirdi” açıklamasını yaptı.

Son olarak Vodafone Park’la ilgili konuşan Slovak yıldız, “Ben yeni stada ikinci kez geldim. Müthiş bir stat. Taraftar yine çok iyiydi. Bugün çok iyilerdi tribünde ama Beşiktaş galip gelemedi” diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ