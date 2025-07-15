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        Haberler Dünya Filistin'de 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı | Dış Haberler

        Filistin'de 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:36
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        Filistin'de 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı
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        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Filistin'in El-Bire kentinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        El-Bire kentindeki açılış törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA'nın Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, El-Bire Belediye Başkanı Robin Hatib ve Ramallah-El Bire kentleri Vali Yardımcısı Velid Hamdan katıldı. Açılış töreni Fatiha suresinin ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

        Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu, konuşmasında, FETÖ'nün 9 yıl önceki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz gecesinde Filistin halkının Türk halkıyla büyük bir dayanışma örneği sergilediğine dikkati çekerek, "Dualarını esirgemediler. Bütün gece Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiler." dedi.

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        Her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyleyen Çobanoğlu, "Türkiye, Filistin davasını en güçlü şekilde, en yüksek sesle savunan ülkelerin başında geliyor." diye konuştu.

        Çobanoğlu, iki ülke halkları arasındaki dayanışmanın devam edeceğini vurguladı.

        TİKA Filistin Koordinatörü Aydın da El-Bire kentinin 120 bin nüfusunun yarısının çocuk olmasına karşılık parklardan yoksun olduğunu, dolayısıyla belediyeye ait boş araziyi çocuk parkına dönüştürdüklerini belirtti.

        Aydın, 15 Temmuz'un aziz şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için parka "15 Temmuz Şehitler Parkı" ismini verdiklerini dile getirdi.

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