Filistin nerede, hangi kıtada yer alır? Filistin başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Filistin, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve halen siyasi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip bir bölgedir. Ortadoğu’nun merkezinde yer alması, bölgeyi tarih boyunca stratejik bir konuma taşımıştır. Günümüzde de siyasi olaylar ve tarihî geçmişi nedeniyle dikkat çeken Filistin, hem coğrafi hem de politik açıdan oldukça merak edilmektedir. Filistin nerede sorusuna verilecek yanıt, tarih boyunca değişen sınırları ve siyasi gelişmeleri göz önünde bulundurarak değerlendirilmelidir. Peki, Filistin’in kıtasal konumu, başkenti ve şehirleri hakkında neler bilinmelidir?

FİLİSTİN NEREDE VE HANGİ KITADA YER ALIR?

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Filistin, Ortadoğu’da yer alan bir bölgedir ve Asya kıtası içerisinde bulunmaktadır. Doğu Akdeniz kıyısında yer alan bu bölge, tarihte pek çok farklı yönetimin hâkimiyeti altına girmiştir. Bugün, Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere iki ana bölgeye ayrılmış durumdadır.

Filistin'in sınır komşuları:

Batısında: Akdeniz

Doğusunda: Ürdün

Kuzeyinde: Lübnan

Güneyinde: Mısır

Filistin, tarihi boyunca Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz Mandası ve günümüzde İsrail-Filistin çatışmalarıyla şekillenen karmaşık bir siyasi yapıya sahip olmuştur. Bölgedeki mevcut sınır durumu ve yönetim yapısı, uluslararası toplumda geniş çapta tartışılan konular arasında yer almaktadır.

FİLİSTİN BAŞKENTİ VE BAYRAĞININ ANLAMI

Filistin’in başkenti Doğu Kudüs olarak kabul edilmektedir. Ancak, bölgenin siyasi durumu nedeniyle Filistin Yönetimi'nin fiili yönetim merkezi Ramallah’tır.

Filistin bayrağı, tarihî mücadeleyi ve bağımsızlık arayışını simgeleyen dört renkten oluşmaktadır:

Kırmızı renk, özgürlük ve devrim ruhunu temsil eder.

Beyaz renk, barışı ve temiz bir geleceği simgeler.

Yeşil renk, İslam’ı ve doğayı ifade eder.

Siyah renk, Filistin halkının yaşadığı mücadele ve zorlukları yansıtır.

Filistin bayrağı, Arap dünyasında bağımsızlık mücadelesi veren pek çok ülke tarafından kullanılan pan-Arabizm renklerini taşımaktadır.

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FİLİSTİN NÜFUSU VE EKONOMİSİ

Filistin’in nüfusu yaklaşık 5 milyon civarındadır ve nüfus büyük ölçüde Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yoğunlaşmıştır. Nüfus artış hızı yüksek olan Filistin’de genç nüfus oranı oldukça fazladır.