Filler gerçekten farelerden korkuyor mu?

Atlar, kediler veya köpekler gibi birçok hayvan, bir fare yanından geçtiğinde geri sıçrayacaktır.

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HANGİ KÜÇÜK HAYVAN BİR FİLİ KORKUTUR?

Filler farelerden korkmuyor olabilir ama onları korkutan başka bir küçük hayvan daha var. Arılar! Küçücük bir arı devasa file ne yapabilir? Fazla değil.

Fillerin derileri çok kalındır. Yani arının iğnesi çok fazla zarar veremez. Ancak Afrika arıları oldukça saldırgan olabiliyor. Yüzlerce saldırarak fili her yere sokuyorlar. Saldırı sırasında arılar gövde, göz, ağız gibi hassas bölgeleri sokabilirler.