Fil’m Hafızası'nın konuğu Ferit Karahan



Türkiye’nin bağımsız sinema ve sosyal sinema platformu Fil’m Hafızası İstanbul’daki sinemaseverleri yeni “Tematik Gece” etkinliğinde Ferit Karahan ile buluşturuyor. Geçtiğimiz yıla damgasına vuran Okul Tıraşı filminin senarist ve yönetmeni Ferit Karahan ile çocukluk temalı kısa filmler izlenip, izlenen filmler ve Ferit Karahan sinematografisi üzerine konuşulacak “Tematik Gece”de 30 Mayıs Pazartesi saat 19:30’da The Game’de (Point Hotel Barbaros)’da gerçekleşecek.

Ferit Karahan, son filmi Okul Tıraşı ile Altın Portakal’da en iyi film, en iyi kurgu ve en iyi senaryo olmak üzere üç ödülü kazanmış ve Okul Tıraşı ile uluslararası festivallerde de adından söz ettirmişti.

Şehrin en uzun soluklu bağımsız sinema etkinliği Tematik Gece’de sinemaseverler çocukluk temasında özel olarak seçilmiş, festivallerden ödül ve övgüler ile dönen 6 kısa film izleyip, Ferit Karahan’ın bu kısa filmler üzerine yorumlarını dinleyip ve yönetmenin sinematografisine dair yapılacak söyleşiye katılabilecekler. “Keşfetmenin Keyfi”ne varmak isteyen sinemaseverler Fil’m Hafızası web sitesi üzerinden ücretsiz rezervasyon yaptırarak etkinlikte yerlerini ayırtabilir. Etkinlik rezervasyonlu ve sınırlı kontenjanlıdır.

KISA FİLM SEÇKİSİ

The Silent Child (2017)

Chris Overton / Birleşik Krallık / 20′

90. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kısa Film Oscar’ını kazanan The Silent Child, kariyerine bir çocuk oyuncu olarak başlayan Chris Overton tarafından yönetildi. Sağır ve dilsiz olan 6 yaşındaki Libby’nin hayatı, sosyal hizmet görevlisi Joanne’in bir gün evlerini ziyaret etmesi ile değişir. Gerçek bir hikâyeden esinlenen film toplamda 25 festivalden ödülle döndü.

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Snake Bite (2016)

Tim Hyten / ABD / 16’

Dylan zehirli bir yılan tarafından ısırılır ve arkadaşları akla en gelmeyecek fikre yönelir… Tim Hyten tarafından yönetilen Snake Bite’da, bir arkadaş grubunun ormanda yaşadığı gerilim dolu bir ana şahitlik ediyoruz. Meraklı grup ormanda beklemedikleri bir olayla karşılaşınca kendilerini acil karar almaları gereken bir durumun içinde bulurlar. Peki verecekleri karar onları nasıl etkileyecek?

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Pyskessa (2011)

Duncan Bruce & Kirran Bruce / Fransa / 10’

Duncan ve Kirran Bruce kardeşlerin yönettiği “Pyskessa”, depresif bir baba tarafından kendi haline bırakılmış küçük bir kızı anlatmakta. Sessiz sakin bir kız olan Pyskessa, kırsal bir bölgede yaşar ve günlerini ormanda koşarak geçirir. Pyskessa’nın tek arkadaşı ise her yere yanında taşıdığı radyosudur. Onun için o cansız kutunun gerçekten de atan bir kalbi vardır. Deneysel sinematografisi ile öne çıkan film, 2012 Clermont-Ferrand Uluslararası Film Festivali’nden ödül aldı.

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Milk and Cookies (2017)

Patrick Mulvey & Andrew Ramsay / ABD / 8’

O gün okuldan çıktıktan sonra Grace’in düşünebildiği tek bir şey vardır: Süt ve kurabiye. Arabada annesinden süt ve kurabiye yiyebilmek için izin istediğinde, annesi sadece hafta sonları izni olduğunu söyler. Ama bu küçük Grace’i ikna etmeye pek yetmez. Aksine daha fazla süt ve kurabiye düşünmeye başlar. Peki Grace ne gibi yöntemler uygulayarak isteklerine ulaşacak?

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Like Flying (2020)

Peier Tracy Shen / ABD / 15’

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Chlorine (2019)

Melissa Anastasi / Avustralya / 17’