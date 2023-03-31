Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı çatışma!

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Kocaeli Gebze’de, 2017’de gerçekleşen silahlı bir saldırının görüntüleri yılar sonra ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay mayıs ayında gerçekleşti.

İKİ KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI Galeri işi yapan Y.E., park ettiği lüks aracının içindeyken, A.C. ve T.C. adlı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kendisine yardıma gelen bir arkadaşının yardımı ile yara almadan kurtulan Y.E., karşı hamle yaparak iki saldırganı yaraladı.

MAHKEMELERİ DEVAM ETTİ Olayın ardından yapılan soruşturmada, Y.E. ile kendisine saldıran kişiler arasında husumet olduğu ortaya çıktı. İki grup arasında yaşanan bu olay davalık oldu ve mahkemeleri devam etti.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNELER Yıllar sonra bu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler aksiyon film sahnelerini aratmadı. Görüntülerde, Y.E., bir otoparkta lüks aracının içinde görülüyor.

DEFALARCA TETİĞE BASTILAR İki şüpheli başka bir lüks araçla otoparka gelerek iniyor. Silahlı bir şekilde Y.E.’nin bulunduğu araca yönelen şüpheliler, sürücü kısmında oturan Y.E’ye ateş ediyorlar.

YARDIMA ARKADAŞI GELİYOR Y.E., kendisine sıkılan kurşunlardan kurtulmak için hamle yaparken, bu sırada olay yerine yaklaşan bir araçtan inen kişi saldırganlara doğru yürüyor.