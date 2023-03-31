Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı çatışma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli Gebze’de film sahnesi gibi silahlı çatışma yaşandı! - Güncel haberler
ABONE OL

Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı çatışma!

Kocaeli Gebze’de Y.E. adlı iş insanı, park halindeki aracının içinde iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Y.E., kendisine yardıma gelen bir arkadaşının sayesinde, iki kişiyi silahla etkisiz hale getirip yaraladı. İki tarafın husumetli olduğu belirlenen o saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de aksiyon filmlerini aratmayan çatışma sahneleri yer aldı

Kocaeli Gebze’de film sahnesi gibi silahlı çatışma yaşandı! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Kocaeli Gebze’de, 2017’de gerçekleşen silahlı bir saldırının görüntüleri yılar sonra ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay mayıs ayında gerçekleşti.

İKİ KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Galeri işi yapan Y.E., park ettiği lüks aracının içindeyken, A.C. ve T.C. adlı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kendisine yardıma gelen bir arkadaşının yardımı ile yara almadan kurtulan Y.E., karşı hamle yaparak iki saldırganı yaraladı.

MAHKEMELERİ DEVAM ETTİ

Olayın ardından yapılan soruşturmada, Y.E. ile kendisine saldıran kişiler arasında husumet olduğu ortaya çıktı. İki grup arasında yaşanan bu olay davalık oldu ve mahkemeleri devam etti.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNELER

Yıllar sonra bu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler aksiyon film sahnelerini aratmadı. Görüntülerde, Y.E., bir otoparkta lüks aracının içinde görülüyor.

DEFALARCA TETİĞE BASTILAR

İki şüpheli başka bir lüks araçla otoparka gelerek iniyor. Silahlı bir şekilde Y.E.’nin bulunduğu araca yönelen şüpheliler, sürücü kısmında oturan Y.E’ye ateş ediyorlar.

YARDIMA ARKADAŞI GELİYOR

Y.E., kendisine sıkılan kurşunlardan kurtulmak için hamle yaparken, bu sırada olay yerine yaklaşan bir araçtan inen kişi saldırganlara doğru yürüyor.

YUMRUK ATIP DÜŞÜRÜYOR

Y.E.’nin arkadaşı olan kişi, saldırganlardan birini arkadan yumruk vurarak yere düşürüyor. Y.E. tarafından vurulan diğer kişi de kaçmaya çalışırken, kameranın açısından kayboluyor.

ATEŞE DEVAM EDİYOR

Y.E., daha sonra araçtan çıkarak, kameranın görmediği kişilere ateş ederken görülüyor. Y.E. ile arkadaşı olayın ardından hızla ayrılıyor. Olayda yaralanan iki yaralı daha sonra hastaneye kaldırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP'de mektup usulü teşkilat yoklaması, İYİ Parti'de 15 ilde temayül yoklaması
GÜNDEM CHP ve İYİ Parti'de "yoklama" zamanı
İstinye Park AVM Çalışma Saatleri 2023: İstinye Park AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM İstinye Park AVM çalışma saatleri
Son dakika: Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı
GÜNDEM Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 ...
Mall of İstanbul Çalışma Saatleri 2023: Mall of İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM Mall of İstanbul AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!
Son dakika haberi: Palu ailesi davasında 3 tahliye! Tek tutuklu kaldı
GÜNDEM Palu ailesi davasında 3 tahliye! Tek tutuklu kaldı
1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, en iyi, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları
GÜNDEM En komik ve eğlenceli 1 Nisan şakaları
ysk takvimine göre iki kritik tarih, hangi partiyi kaç kişi başvurdu, aday adaylığında 2018-2023 kıyaslaması
GÜNDEM Milletvekili adayları için geri sayım
Son dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
GÜNDEM İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
Doğru bilinen yanlış tarihi bilgiler! Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler!
GÜNDEM Birçok kişinin doğru bildiği yanlış tarihi bilgiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.