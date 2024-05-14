Lembas ekmeği, ya da diğer adıyla "Elf yol ekmeği" Yüzüklerin Efendisi evreninde elfler tarafından yapılan özel bir ekmekti. Oldukça besleyici olan bu ekmek yiyen kişiyi gün boyunca tok tutması ile ünlüdür. Biz de sizin için Orta Dünya'nın bu çok sevilen tarifini derledik. İşte elflerin mutfağından lembas ekmeği tarifi...