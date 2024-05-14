Orta Dünya'dan sofranıza: Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Lembas ekmeği" tarifi!
"Bunlardan bir tanesi, bir gezgini uzun ve yorucu bir gün boyunca ayakta tutabilir; bu gezgin Minas Tirith'in uzun insanlarından birisi olsa bile." Yüzüklerin Efendisi filminden "Elf yol ekmeği" olarak da bildiğimiz Lembas ekmeği filmin hayranları tarafından sıkça tüketilen lezzetlerden. Sizin için Orta Dünya'nın bu çok sevilen ekmeğinin tarifini derledik. İşte, detaylar!
Lembas ekmeği, ya da diğer adıyla "Elf yol ekmeği" Yüzüklerin Efendisi evreninde elfler tarafından yapılan özel bir ekmekti. Oldukça besleyici olan bu ekmek yiyen kişiyi gün boyunca tok tutması ile ünlüdür. Biz de sizin için Orta Dünya'nın bu çok sevilen tarifini derledik. İşte elflerin mutfağından lembas ekmeği tarifi...
MALZEMELER
2 bardak çok amaçlı un
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Çeyrek çay kaşığı tuz
Yarım bardak tereyağı
Bardağın üçte biri kadar esmer şeker
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı bal
Bardağın üçte ikisi kadar krem şanti
Yarım çay kaşığı vanilya
HAZIRLANIŞI
Fırını önceden 220 dereceye kadar ısıtın.
Unu, kabartma tozunu ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Tereyağını ekleyin ve ince tanecikler oluşana kadar iyice karıştırın (en kolay yol elektrikli karıştırıcı kullanmaktır). Daha sonra şekeri ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.
Son olarak kremayı, balı ve vanilyayı ekleyin ve güzel, kalın bir hamur oluşana kadar çatalla karıştırın.
Hamuru yaklaşık 1/2 kalınlığında açın. Küçük kareler kesin ve hamuru bir kurabiye kağıdına aktarın. Her kareyi köşeden köşeye bir bıçakla hafifçe çaprazlayın (hamuru kesmeyin).
Yaklaşık 12 dakika veya daha fazla (ekmeğin kalınlığına bağlı olarak) sertleşene ve hafifçe altın rengi olana kadar pişirin.
Yemeden önce tamamen soğumasını bekleyin, bu ekmeğin tadı oda sıcaklığında ve kuruyken daha iyi olur. Ayrıca daha fazla lezzet için daha fazla tarçın veya başka baharatlar ekleyebilirsiniz.
"Lembas! Elf yol-ekmeği. Küçük bir ısırık bile yetişkin bir insanın midesini doldurmaya yeter."
Kaynak: Just A Pinch
Fotoğraf kaynak: YouTube, IMDb