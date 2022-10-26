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Filmekimi 60 bine yakın izleyiciye ulaştı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi ekim ayında İstanbullu sinemaseverlerle buluştu. Venedik'te ödül kazanan The Banshees of Inisherin ve Kemikler ve Her Şey ile Toronto'da ödül kazanan Fabelmanlar filmlerinin yanı sıra Beyaz Gürültü ve Güneş Sonrası gibi filmlerin yer aldığı Filmekimi'nde toplam 52 film gösterildi

Filmekimi 60 bine yakın izleyiciye ulaştı
Filmekimi 60 bine yakın izleyiciye ulaştı
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Filmekimi, uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 7-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da sinemaseverlerle buluştu.

Filmekimi, programa sürpriz olarak eklenen Steven Spielberg'ün merakla beklenen son filmi Fabelmanlar ve Luca Guadagnino'nun Kemikler ve Her Şey filmleriyle sona erdi.

Programda Venedik'te En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan The Banshees of Inisherin, Cannes'da Büyük Ödülü paylaşan Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Yakın ve En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Ayrılma Kararı gibi ödüllü ve merakla beklenen filmler yer aldı.

Festivalde, Noah Baumbach, Jerzy Skolimowski, Mia Hansen-Løve, Michel Hazanavicius, Neil Jordan, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu ve Paul Schrader gibi usta yönetmenlerin yeni filmleri gösterildi.

Filmekimi, ek gösterimlerle birlikte İstanbul'da 52 filmi toplam 208 seansta, 60 bine yakın izleyiciyle buluşturdu.

Bu yıl 24 filmin sesli betimlemesi görme engelli sinemaseverler için Hayal Ortağım uygulamasında sunuldu.

Sesli betimleme teknolojisinden faydalanan görme engelli sinemaseverler filmleri Hayal Ortağım uygulamasıyla takip ettiler.

Filmekimi, sinemanın en iyi örnekleriyle 2023 yılının Ekim ayında sinemaseverlerle 22'nci kez buluşacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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