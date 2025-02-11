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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Finansal teknolojiler için inovatif fikirler TEKNOFEST’te yarışacak - Teknoloji Haberleri

        Finansal teknolojiler için inovatif fikirler TEKNOFEST’te yarışacak

        Finans sektöründe yeniliklerin kapılarını aralamak için TEKNOFEST kapsamında 2024 yılında ilk kez düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması bu yılda devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlenen yarışma finans alanında finansal inovasyon ve teknoloji gelişimine yönelik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:50
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        Finansal Teknolojiler TEKNOFEST'TE yarışacak
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        Fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran, ülkemizdeki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesine dair vizyoner ve yenilikçi proje fikirlerinin bir araya gelme fırsatı bulacağı yarışmada dört tema bulunuyor.

        Yarışmaya her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya lisans diplomasını son 3 yıl içerisinde almış mezun adaylar başvurabiliyor. Yarışmacıların en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada dereceye girenler birincilik ödülü olarak 120 bin TL, ikincilik ödülü 100 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 90 bin TL’nin sahibi olacak. Başvurular 20 Şubat’ta sona erecek.

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