Finansal teknolojiler için inovatif fikirler TEKNOFEST’te yarışacak

Fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran, ülkemizdeki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesine dair vizyoner ve yenilikçi proje fikirlerinin bir araya gelme fırsatı bulacağı yarışmada dört tema bulunuyor.

Yarışmaya her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya lisans diplomasını son 3 yıl içerisinde almış mezun adaylar başvurabiliyor. Yarışmacıların en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada dereceye girenler birincilik ödülü olarak 120 bin TL, ikincilik ödülü 100 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 90 bin TL’nin sahibi olacak. Başvurular 20 Şubat’ta sona erecek.