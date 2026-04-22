        Fındıklı Belediyesi'ne 2.3 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2.3 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana çöp döken Rize Fındıklı Belediyesine 2 milyon 346 bin lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:59
        Fındıklı Belediyesi'ne 2.3 milyon lira ceza
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesi'nin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikâyetler doğrultusunda harekete geçti.

        Yapılan takip ve denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

        Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesine, Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı.

        Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Nisan 2026 (Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valinin Oğlu İfadesinde Ne Dedi?)

        Valinin oğlunun ifadesi ortaya çıktı. Gülistan'ın sim kartına ne oldu? Kabineden hangi konular konuşulacak? Eski valinin oğlu ifadesine ne dedi? İran masaya hangi şartlarla oturacak? İsrail ordusu ateşke uyuyor mu?  Kar yağışı hangi illerde etkisini sürdürecek? 23 Nisan'da hava nasıl olacak? Gün Baş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı
        Müzeden çalınmıştı! Altın miğfer görücüye çıktı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"