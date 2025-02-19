Fintech yatırımları 7 yılın en düşük seviyesinde

KPMG'nin küresel çapta fintech'lere yatırımları mercek altına aldığı “Pulse of Fintech” raporuna göre, 2024 yılında küresel fintech piyasası, 4.639 işlemle toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım aldı.

Bu, 2017'den bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu. Piyasa, makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen seçimlerin etkileriyle zorlu bir yıl geçirdi.

Amerika kıtası, 2.267 işlemle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük payı aldı. Bu yatırımların 50,7 milyar doları ve 1.836 işlemi ABD'de gerçekleşti. Karşılaştırıldığında, EMEA bölgesi 1.465 işlemle 20,3 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesi ise 896 işlemle 11,4 milyar dolar yatırım çekti.

2024'ün ilk yarısında 51,7 milyar dolar olan küresel fintech yatırımları ikinci yarıda 43,9 milyar dolara düşse de çeyreklik veriler 2025'e girerken olumlu bir tablo çizdi. Yatırımlar, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 25,9 milyar dolara yükseldi. Benzer bir toparlanma Amerika ve EMEA bölgelerinde de görüldü. Amerika kıtası, ikinci yarıda 31 milyar dolar yatırım aldı ve bunun 20,2 milyar doları dördüncü çeyrekte gerçekleşti. EMEA bölgesi ise ikinci yarıda 7,3 milyar dolar yatırım çekerken, bunun 4 milyar doları dördüncü çeyreğe denk geldi.

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'YATIRIMLARDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ VAR'

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, "2024 yılı küresel fintech sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olmaya devam etti. Toplam yatırım hacmi ve işlem sayısı son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Makroekonomik zorluklar, jeopolitik çatışmalar ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen kritik seçimler, piyasalarda belirsizliği artırarak özellikle M&A ve özel sermaye yatırımlarında düşüşe yol açtı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla, küresel fintech yatırımlarının toparlanacağına dair güçlü bir iyimserlik de var. Özellikle ABD'de, yeni yönetimin 2025'in ilk yarısında atacağı adımların fintech sektörüne etkileri yakından takip edilecek" dedi.

EN BÜYÜK İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜ 12.5 MİLYAR DOLAR

2023'te 17,2 milyar dolara gerileyen küresel ödeme sektörü yatırımları, 2024'te 31 milyar dolara yükseldi. Yılın en büyük işlemi, ilk yarıda gerçekleşen Worldpay'in 12,5 milyar dolarlık satışı oldu. Ancak, 2024'ün ikinci yarısında da tüm bölgelerde dikkat çeken büyük işlemler gerçekleşti.