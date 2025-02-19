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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Fintech yatırımları 7 yılın en düşük seviyesinde - Girişimcilik Haberleri

        Fintech yatırımları 7 yılın en düşük seviyesinde

        KPMG'nin küresel çapta fintech'lere yapılan yatırımları incelediği "Pulse of Fintech" raporuna göre 2024 yılında küresel fintech piyasası, 4.639 işlemle toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım aldı ve son yedi yılın en düşük seviyesini gördü. Rapora göre, Amerika kıtası, 2.267 işlemle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük payı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:41
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        Fintech yatırımları 7 yılın en düşük seviyesinde
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        KPMG'nin küresel çapta fintech'lere yatırımları mercek altına aldığı “Pulse of Fintech” raporuna göre, 2024 yılında küresel fintech piyasası, 4.639 işlemle toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım aldı.

        Bu, 2017'den bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu. Piyasa, makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen seçimlerin etkileriyle zorlu bir yıl geçirdi.

        Amerika kıtası, 2.267 işlemle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük payı aldı. Bu yatırımların 50,7 milyar doları ve 1.836 işlemi ABD'de gerçekleşti. Karşılaştırıldığında, EMEA bölgesi 1.465 işlemle 20,3 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesi ise 896 işlemle 11,4 milyar dolar yatırım çekti.

        2024'ün ilk yarısında 51,7 milyar dolar olan küresel fintech yatırımları ikinci yarıda 43,9 milyar dolara düşse de çeyreklik veriler 2025'e girerken olumlu bir tablo çizdi. Yatırımlar, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 25,9 milyar dolara yükseldi. Benzer bir toparlanma Amerika ve EMEA bölgelerinde de görüldü. Amerika kıtası, ikinci yarıda 31 milyar dolar yatırım aldı ve bunun 20,2 milyar doları dördüncü çeyrekte gerçekleşti. EMEA bölgesi ise ikinci yarıda 7,3 milyar dolar yatırım çekerken, bunun 4 milyar doları dördüncü çeyreğe denk geldi.

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        'YATIRIMLARDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ VAR'

        Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, "2024 yılı küresel fintech sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olmaya devam etti. Toplam yatırım hacmi ve işlem sayısı son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Makroekonomik zorluklar, jeopolitik çatışmalar ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen kritik seçimler, piyasalarda belirsizliği artırarak özellikle M&A ve özel sermaye yatırımlarında düşüşe yol açtı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla, küresel fintech yatırımlarının toparlanacağına dair güçlü bir iyimserlik de var. Özellikle ABD'de, yeni yönetimin 2025'in ilk yarısında atacağı adımların fintech sektörüne etkileri yakından takip edilecek" dedi.

        EN BÜYÜK İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜ 12.5 MİLYAR DOLAR

        2023'te 17,2 milyar dolara gerileyen küresel ödeme sektörü yatırımları, 2024'te 31 milyar dolara yükseldi. Yılın en büyük işlemi, ilk yarıda gerçekleşen Worldpay'in 12,5 milyar dolarlık satışı oldu. Ancak, 2024'ün ikinci yarısında da tüm bölgelerde dikkat çeken büyük işlemler gerçekleşti.

        Bu işlemler arasında, Kanada merkezli Nuvei'nin 6,3 milyar dolarlık satın alımı, ABD merkezli Transact Campus'ün 1,6 milyar dolara satışı, Filipinler merkezli Mynt'in 788 milyon dolarlık yatırım alması, BAE merkezli NeoPay'in 385 milyon dolara satın alınması, Arjantin merkezli Ualá'nın 309 milyon dolarlık fon toplaması ve Birleşik Krallık merkezli Zepz'in 267 milyon dolar yatırım alması öne çıktı.

        Çıkışlardaki durgunluk, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor

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        2023'te 28,5 milyar dolarla son yedi yılın en düşük seviyesine gerileyen küresel fintech çıkış işlemleri, 2024'te hafif bir toparlanmayla 37,3 milyar dolara yükseldi. Ancak, çıkış hacmi üst üste üçüncü yıl düşerek 399 işlemden 367'ye geriledi. Bu kısmi toparlanmaya rağmen, çıkış ortamı oldukça zayıf kaldı. Güçlü çıkışların eksikliği, piyasa belirsizlikleri, değerleme kaygıları ve potansiyel aşağı yönlü yatırım turları, 2024 boyunca fintech yatırımcılarını temkinli olmaya itti.

        BİRLEŞME VE SATIN ALMALARDA DÜŞÜŞ

        Küresel M&A (birleşme ve satın alma) faaliyetleri, büyük işlemlerin azalması nedeniyle 2023'te 60,2 milyar dolardan, 2024'te 49,6 milyar dolara geriledi. 2024'ün ilk yarısında 28,1 milyar dolar olan işlem hacmi, ikinci yarıda 21,6 milyar dolara düştü. Ancak, üçüncü çeyrekte 7,4 milyar dolar olan işlem hacminin dördüncü çeyrekte 14,2 milyar dolara çıkması, piyasada toparlanma sinyali verdi.

        Faiz oranlarının düşmesi ve seçimlere bağlı belirsizliklerin azalması, yıl sonundaki bu toparlanmanın 2025'e girerken M&A piyasası için olumlu bir işaret olmasını sağladı. Özel sermaye (PE) yatırımları 2023'te 10,5 milyar dolarken 2024'te keskin bir düşüşle 2,55 milyar dolara, girişim sermayesi (VC) yatırımları ise daha ılımlı bir düşüşle 49,1 milyar dolardan 43,4 milyar dolara geriledi.

        KRİPTO YATIRIMLARI ARTTI

        Dijital varlıklar ve kripto para birimlerine küresel yatırım, 2023'te 8,7 milyar dolardan 2024'te 9,1 milyar dolara yükseldi.

        2024'ün en büyük beş kripto işleminden dördü ikinci yarıda gerçekleşti. Bu işlemler arasında Stripe'ın Bridge'i 1,1 milyar dolara satın alması, Praxis'in 525 milyon dolar, Blockstream'in 210 milyon dolar ve Current'in 200 milyon dolar yatırım alması yer aldı.

        2024'te stabilcoin piyasasına olan ilgi de arttı. ABD merkezli Ripple, yılın ikinci yarısında RLUSD adlı stabilcoin'ini piyasaya sürdü.

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