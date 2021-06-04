Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Fiorentina'nın ünlü stadı Artemio Franchi'nin yeniden düzenlenmesi adına açıklamalarda bulundu.

Yeni Franchi Stadı'nın projesi için Vodafone Park'ı örnek alacaklarını söyleyen Floransa Belediye Başkanı Nardella, "Beşiktaş'ın stadını ben de ziyaret ettim. Vodafone Park, Yeni Franchi Stadı'na benzer özelliklere sahip. Harika bir restorasyon örneği var. Yöneticiler de bana her şeyi anlattı. Aynı zamanda bu stat Beşiktaş'a şans getirdi. Şampiyonluk kazandılar" dedi.

"BENZER ÖZELLİKLER OLACAK"

Dario Nardella, "Beşiktaş harika restorasyon örneği, mağazalar, ticari alanlar gibi güzel olan bir stat. Vodafone, yılda 8 milyon euro ödüyor. Şehir için içinde çok güzel bir konuma sahip. Beşiktaş, yaklaşık 110 milyon yatırım yaptı. Benzer özellikler olacak" dedi.