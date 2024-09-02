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        Haberler Gündem Güncel 2 ay önce tezkere almıştı! Fırat Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        2 ay önce tezkere almıştı! Fırat Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren gencin cansız bedeni bulundu. 21 yaşındaki gencin 2 ay önce askerden döndüğü öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:39
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen 21 yaşındaki Samet Can Yıldırım, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

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        Bir süre suda çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu.

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        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

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        Suda kaybolan gencin cansız bedeni bu sabah saatlerinde nehirden çıkarıldı.

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        Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        #Fırat Nehri
        #boğulma
        #gaziantep
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