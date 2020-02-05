Fırında bütün tavuk nasıl pişirilir?

TAVUĞUN BESİN DEĞERLERİ
Protein 25 gram,
Kolesterol 71 mg,
Sodyum 78 mg,
Potasyum 357 mg
FIRINDA BÜTÜN TAVUK TARİFİ
Malzemeler:
1 adet bütün tavuk
1 çay kaşığı renkli tane karabiber ve pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı
2 dal biberiye
3 adet defne yaprağı
Yarım limon
Nasıl yapılır?
Bütün tavuğu yıkayarak tarife başlayın. İçi ve dışı temizlenen tavuğu kurutun. Ardından tereyağı pul biber ve limon suyunu karıştırıp tavuğun içine ve dışına sürün ve fırın tepsisine koyun. Tavuğun iç kısmına karabiber, defne yaprağı ve biberiyeleri koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirdikten sonra tavuğunuz servise hazır. Afiyet olsun…
YORUMLAR