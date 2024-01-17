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        Haberler Gündem FIRLATMA CANLI YAYIN | İlk Türk Astronot (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

        Fırlatma canlı yayını: İlk Türk Astronot'un uzay yolculuğu saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenecek?

        İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu canlı yayın ekranı araştırılıyor. Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01:11'de planlanan uçuşa artık saatler kaldı. Fırlatma töreni ise birçok ilden izlenebilecek. Bu noktada gözler "İlk Türk Astronot saat kaçta gidecek, uzay yolculuğu nasıl ve hangi kanaldan izlenecek?" sorusuna çevrildi. İşte, uzay yolculuğu canlı yayın izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:16
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        Türkiye'nin uzay serüveni bu gece başlıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan roket bu gece Türkiye saatiyle 01.11'de uzaya fırlatılacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek. Peki, İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenecek? İşte, canlı yayın izleme ekranına ilişkin detaylar...

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        İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI NEREDEN UZAYA GİDECEK?

        SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

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        EKİPTE KİMLER OLACAK?

        Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

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        UZAY YOLCUĞU NASIL İZLENECEK?

        Fırlatma töreni 17 Ocak saat 23.00'ten itibaren Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek.

        "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."

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        FIRLATMA TÖRENİ UZAY YOLCULUĞU CANLI YAYIN

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Fırlatma töreni NASA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.

        UZAY YOLCULUĞU CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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